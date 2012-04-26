Янукович из собственных средств будет помогать детям-чернобыльцам

Власть осуществляет последовательную политику относительно социальной защиты чернобыльцев. Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью журналистам на Чернобыльской АЭС после церемонии запуска технологического цикла строительства арки нового безопасного конфайнмента.

Глава государства отметил, что в 2011 и 2012 годах Правительство приняло ряд решений относительно повышения пенсий и социальных выплат ликвидаторам аварии на ЧАЭС. «В разных случаях это повышение - практически в два раза», - заметил он.

Президент также напомнил, что сегодня ликвидаторы и инвалиды-чернобыльцы в размерах пенсий приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны. Он также прибавил, что многие благотворительные фонды оказывают помощь в лечении детей-чернобыльцев. «Мы хорошо понимаем: это та трагедия, которую преодолеть в одиночестве невозможно», - сказал Глава государства.

Виктор Янукович также будет предоставлять собственные средства на помощь детям, которые проживают на загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы территориях.

«Я готов из своих собственных средств помогать детям-чернобыльцам. Я буду это делать постоянно», - сказал В.Янукович.