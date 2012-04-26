СМИ: Путин может отозвать из Украины посла Зурабова

Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине". По мнению экспертов, Михаил Зурабов уедет в Москву до конца лета. Но официальной информации о возможной смене посла, пока нет.

- Михаилу Зурабову давно хотелось вернуться в Россию. В Киеве он чувствовал себя не в своей тарелке - ему это не интересно, - рассказал завотделом проблем европейской интеграции Национального института стратегических исследований Павел Рудяков. - Но хочу напомнить, что никакой официальной информации о Зурабове пока нет.

В пресс-службе Посольства РФ в Украине уход Михаила Юрьевича отрицают, говорят, что "в ближайшее время он не думает менять место работы, которое занимает с 2009 года". А эксперты утверждают, что если Зурабов и уйдет, то не раньше лета.

- После инаугурации начнут утверждать состав правительства и руководителей управлений в Кремле. Вот тогда о Зурабове могут вспомнить, - сказал политолог Александр Сушко. - Есть информация, что кандидатура Михаила Юрьевича рассматривается на роль министра в новом правительстве РФ.

Правда, российские политологи это опровергают. Говорят, что его имя даже не называется в списке возможных кандидатов, хотя уйти с должности чрезвычайного и полномочного посла Зурабов действительно может.

Кто из россиян может возглавить дипломатические ведомство России в Украине, эксперты назвать отказываются наотрез.

- Россия большая. А с уходом из Кремля Дмитрия Медведева многие из его людей останутся безработными. Может, кого-то пристроят и к нам, - заявил политолог Сергей Таран. - Но я бы хотел видеть послом кадрового дипломата.