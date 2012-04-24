Охрана попросила журналистов оставить здание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая просьба была обоснована тем, что официально парламент в 18.00 завершает свою работу и после этого все должны оставить помещение Верховной Рады.

В то же время депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" остаются в сессионном зале и продолжают блокировать президиум и трибуну ВР.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС на утреннем заседании заблокировали трибуну и президиум парламента и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.