В НУ-НС подозревают, что Лутковская скрывает доходы

Депутат фракции НУ-НС Юрий Кармазин зарегистрировал сверхсрочное письмо председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с требованием о немедленном снятии с рассмотрения депутатами кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

Кармазин считает кандидатуру Лутковской «несовместимой с должностью омбудсмана», в связи с «многочисленными нарушениями законодательства Украины при предоставлении сведений о доходах за 2011 год, и введение народных депутатов в заблуждение».

В частности, депутат обратился с депутатской проверкой в ​​органы налоговой администрации, результаты которой свидетельствуют, что Лутковская не указала всех доходов, которые она имела за 2011 год. По его словам, речь идет о десятках тысяч гривен. Поэтому, по убеждению депутата, эта кандидатура рассматриваться не может, «несмотря на то, что сейчас делаются огромные попытки ее назначить, в том числе, со стороны министра юстиции Лавриновича».

«Я обратился к Литвину, к президенту Януковичу, генеральному прокурору, я обратился к руководителям всех фракций - без исключения - в Верховную Раду Украины, и написал конкретные нарушения, назвал конкретные автомобили, конкретный их госномер, все конкретное абсолютно полностью, весь фактаж, который я получил в налоговых органах Украины. А теперь - дело совести каждого депутата, каждого чиновника, Президента и Председателя Верховной Рады в первую очередь. А Генеральный прокурор должен показать, у нас избирательное правосудие, или у нас действительно есть реальное правосудие», - заявил Кармазин.

По мнению Юрия Кармазина, голосование в Верховной Раде относительно этой кандидатуры не должно быть вообще, «поскольку это предусмотрено законом о борьбе с коррупцией» - если человек подает данные, не соответствующие действительности, или скрывает что-то, эта кандидатура снимается с повестки дня.

Напомним, кандидатуру Валерии Лутковской Верховная Рада должна рассматривать сегодня.