Первая пятерка Партии регионов будет определена по соцопросу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя ПР Владимир Рыбак, комментируя итоги совместного заседания политсовета и фракции Партии регионов.

«31 июля мы планируем провести XIV съезд партии. На съезде будут утверждены списки кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу, а также по одномандатным округам. Будут даны полномочия политсовету принимать соответствующие решения между съездами, а также определены первые пятерка и десятка кандидатов в депутаты», – отметил В.Рыбак.

По его словам, первая пятерка будет сформирована после проведения социологических исследований, изучения поддержки гражданами возможных кандидатов. «Определим тех, кто пользуется наибольшей поддержкой населения. Обнародуем ее на ХІV съезде партии», – подчеркнул он.

В.Рыбак отметил, что этому будет предшествовать масштабная партийная работа: в течение мая, июня и июля будут проведены расширенные партийные собрания с участием депутатов всех уровней – первичных, районных, городских и областных организаций, где будет рассмотрена программа партии, избраны делегаты на предстоящий съезд и решены другие внутрипартийные вопросы», – добавил он.

«Мы сегодня ориентируем все партийные организации на то, чтобы выборы были открытые, прозрачные, честные, и ни одна партийная организация не должна дать повод для сомнения в результате кампании. Мы должны сделать все, чтобы выборы прошли в рамках законодательства, и показать всему миру, что Украина способна провести такие выборы», – отметил В.Рыбак.