УЕП собирает "новых людей", как это делал Саакашвили

Форум состоится в Праге для привлечения к экономическим преобразованиям в Украине людей «с новыми взглядами».

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Украинская европейская перспектива» (УЕП).

«Это первый форум такого уровня. Он будет напоминать действия, которые в свое время осуществлял Михаил Саакашвили с целью привлечения в страну людей с новыми взглядами на развитие страны», - говорится в сообщении.

В УЕП подчеркивают, что люди, которых планируется привлечь для развития страны, будут связаны с Украиной не политическими взглядами, а лишь «патриотическими чувствами к своей исторической Родине».

По итогам форума планируется принять Программу развития Украины на перспективу, разработку которой уже завершает группа украинских и международных экспертов.

Справка УНИАН. «Украинская европейская перспектива» – это общественная организация, объединяющая украинцев всего мира, которые поддерживают прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, которые живут и работают в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Б.Данилишин, который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.