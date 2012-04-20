Яценюк провел брифинг с главой МИД Чехии и экс-главой МИД Франции

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, в котором принимали участие министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг и министр иностранных дел Франции (2007–2010) Бернар Кушнер, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змин».

Брифинг проходил в рамках 5-го Киевского форума безопасности «Демократия – слово или ценность? Роль демократизации в глобальных процессах безопасности».

А.Яценюк подчеркнул важность парафирования и подписания этого соглашения, но добавил, что “от парафирования к подписанию очень дальний путь”.

«И абсолютно понятно, что соглашение не будет подписано до тех пор, пока в Украине не будет восстановлена демократия, не пройдут честные и прозрачные выборы, и пока не будут остановлены политические преследования», - сказал он.

А.Яценюк заявил, что «украинцы требуют подотчетной власти, честных выборов и хотят лучшего будущего».

По его словам, сегодня в Украине «коррумпированая власть, полное социальное неравенство, огромная пропасть между богатыми и бедными, ручное управление Президента».

Он отметил, что для того, чтобы «остановить скатывание Украины к автократичному режиму, необходимо приложить усилия для изменения стандартов в государстве».

«Украина - европейская страна. Однако нам необходимо приложить огромные усилия, чтобы действительно устанавливать и продвигать в нашей стране европейские ценности», - убежден А.Яценюк.

Он напомнил, что в этом году в Украине должны состояться парламентские выборы – «и это шанс для перемен». «Не только появление новых фамилий в правительстве и парламенте, а изменение стандартов и всей системы», - подчеркнул он.

А.Яценюк убежден, что «Украина будет демократической страной. И это задача всех 46 миллионов украинцев».