Посол США: новый УПК дал прокурорам незаменимый инструмент
15:56, 20 апреля 2012Политика
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Криминальный процессуальный кодекс, принятый ВР на прошлой неделе, дает прокурорам незаменимый инструмент для ликвидации преступных организаций и заговоров – использование соглашений о признании виновности.
Джон Теффт
Об этом, как сообщает "Закон и бизнес", посол США в Украине Джон Теффт отметил в своей речи перед студентами факультета законодательных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия".
По его словам, по опыту американских обвинителей, именно за счет использования таких соглашений становится возможным для следователей привлечь к криминальной ответственности высшие эшелоны преступных организаций в преступлениях, связанных с мошенничеством, коррупцией или торговлей людьми. Это потому, что показания инсайдеров являются ключом к выявлению и доказательству роли разных участников преступного заговора и к обнаружению важнейших доказательных материалов и активов.
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