Посол США: новый УПК дал прокурорам незаменимый инструмент

Об этом, как сообщает "Закон и бизнес", посол США в Украине Джон Теффт отметил в своей речи перед студентами факультета законодательных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия".

По его словам, по опыту американских обвинителей, именно за счет использования таких соглашений становится возможным для следователей привлечь к криминальной ответственности высшие эшелоны преступных организаций в преступлениях, связанных с мошенничеством, коррупцией или торговлей людьми. Это потому, что показания инсайдеров являются ключом к выявлению и доказательству роли разных участников преступного заговора и к обнаружению важнейших доказательных материалов и активов.