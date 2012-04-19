Посол: У США нет доказательств причастности Тимошенко к делу Щербаня

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт заявляет, что американская сторона не имеет никаких официальных доказательств причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.Теффт заявил сегодня, отвечая на вопрос одного из студентов Киево-Могилянской академии после своей лекции на тему: "Установление верховенства права в Украине: развитие современного общества".

"Бывший прокурор со стороны США Марта Борщ заявила публично на телевидении, что не имеет никаких доказательств вины Тимошенко. Прокурор не помнит, чтобы у США были какие-либо доказательства того, что Тимошенко может быть обвинена в этом", - сказал Дж.Теффт.

Американский дипломат также отметил, что не получал письма от первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина с соответствующим запросом. "Я не получал письма господина Кузьмина", - сказал он.

В то же время Дж.Теффт сообщил, что получил письмо от сына Е.Щербаня Руслана. "Мы действительно получили письмо господина Щербаня. Но мы считаем это частным делом. Он сделал очень многих разных заявлений, он заявил о том, что в 2005 году свидетель, который давал показания по делу, сказал, что определенным образом госпожа Тимошенко и господин Лазаренко как-то заключили контракты на человеческую жизнь. Мы внимательно это изучили. У нас нет никаких официальных записей об этом", - отметил дипломат.

Посол США напомнил, что такие обвинения со стороны Украины основываются на интервью бывшего партнера Павла Лазаренко Петра Кириченко, который дал показания против него по делу об отмывании денег. "Это интервью как раз было опубликовано здесь, в Украине, в октябре этого года, когда господин Кузьмин первый раз сделал эти заявления и обвинения", - объяснил Дж.Теффт.

Как сообщал УНИАН, бывший заместитель генпрокурора США по округу Северная Калифорния М.Борщ, комментируя 19 ноября 2011 года заявление представителей Генпрокуратуры Украины о том, что американская сторона по делу П.Лазаренко имеет материалы, которые якобы свидетельствуют о причастности Ю.Тимошенко к убийству экс-председателя НБУ Вадима Гетьмана и депутата Е.Щербаня, сказала: "Я видела сообщение в прессе на эту тему. Я не могу вспомнить каких-либо доказательств, кроме сообщений прессы, в которых были ссылки на показания свидетелей". "Если у Генеральной прокуратуры есть какие-то другие доказательства, то я с ними не знакома", - добавила она.

В августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера П.Лазаренко.

"Это тоже старая американская история. В материалах американских уголовных дел в отношении Лазаренко есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал: "Юля заплатит", имея в виду, что "заплатит за убийство", - сказал Р.Кузьмин.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, что принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно высказался: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил заместитель генпрокурора.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Руслан Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко. «По моему убеждению, это звенья одной цепи», – добавил Р.Щербань.

Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ В.Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми были признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.