Тимошенко под суд пришли поддержать и обидеть

В Харькове перед зданием областного апелляционного суда, где сегодня Киевский районный суд Харькова начнет предварительное слушание дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», проходят митинги сторонников и противников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Руднева, где расположен суд, проходят одновременно несколько массовых акций.

По периметру здания суда плотным кольцом выстроились работники милиции.

Непосредственно возле суда проходит акция противников Ю.Тимошенко. В ней принимают участие около 2-х тысяч лиц. Люди держат государственные флаги, транспаранты с надписями: «Юля, лечись у нас! Заграница тебе не поможет», «Юлины руки ничего не брали, Юлины руки не крали, они только цены на газ поднимали», «Харьков – харьковчанам, а не Юлькиным фанам». Участники акции также скандируют: «Юлю пожизненно на нары!», «Юлю из камеры люкс в общую тюрьму!».

На расстоянии около 100 м от здания суда проходит акция протеста сторонников Ю.Тимошенко, в которой принимают участие около 2-х тысяч лиц (автобусы с ее сторонниками из разных регионов Украины продолжают прибывать). Люди держат государственные флаги, символику БЮТ, «Батьківщини», флаги партий «Фронт Змін», «Наша Украина», УНП. Участники акции требуют объективного рассмотрения возбужденных против Ю.Тимошенко уголовных дел.

Оба митинга разделены кордоном милиции.

Как сообщал УНИАН, 29 марта прокуратура Харьковской области направила в Киевский райсуд Харькова уголовное дело в отношении ЕЭСУ.

Ю.Тимошенко по делу ЕЭСУ будет судить 36-летний судья Константин Садовский.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко, которая возглавляла корпорацию в 1995-1997 годах, «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн., разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы скрытие валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

В то же время, немецкие врачи, проводившие медосмотр Ю.Тимошенко, а также ее адвокаты заявляют, что состояние здоровья не позволяет экс-премьеру принимать участие в судебном заседании.

По данным Государственной пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко написала заявление об отказе принимать участие в судебном заседании по ЕЭСУ.