Частная структура продолжает уничтожать деревья в Беличанском лесу

Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, председатель депутатской фракции «Республика Киев» Денис Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Лесник коммунального предприятия «Святошинское лесопарковое хозяйство» 17 апреля зафиксировал факт самовольного уничтожения 26 деревьев, в частности дубов, клена и сосен и составил соответствующий протокол. В результате вырубки этих деревьев нанесен ущерб на сумму почти 90 тыс грн», - подчеркнул Д.Москаль.

В связи с этим фактом Д.Москаль направил депутатские обращения в столичную прокуратуру, Государственную экологическую инспекцию в Киеве и ГУ МВД Украины в Киеве относительно привлечения к ответственности виновных в уничтожении деревьев в Беличанском лесу.

Депутат напомнил, что в конце 2011 года Святошинское райуправление ГУ МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту уничтожения деревьев в Беличанскому лесу ООО «Альянс строителей Украины». Однако нарушителей это не остановило.

«Несмотря на возбужденное уголовное дело, эта компания и в далее продолжает цинично и вызывающе уничтожать лес, который является не только важным рекреационным объектом, а еще и выполняет специальную буферную функцию, в частности, по минимизации негативного влияния тяжелых металлов и соединений. Именно этот лес существенно уменьшил влияние радиоактивного загрязнения на Киев после Чернобыльской аварии. Надеюсь, что прокуратура отреагирует должным образом и виновные будут отвечать за свою противозаконную деятельность», - подчеркнул Д.Москаль.

Председатель экологической комиссии Киевсовета напомнил, что с декабря 2010 года в Киеве действует мораторий на удаление зеленых насаждений.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Киевсовет создал временную контрольную комиссию для изучения ситуации вокруг расширения границ поселка Коцюбинское за счет земель лесного фонда г. Киева, которые учитываются как КП «Святошинское лесопарковое хозяйство».

Комиссия должна тщательно изучить ситуацию и наработать комплекс мер, направленных на защиту леса от вырубки, которая происходит с разрешения Коцюбинского поселкового совета.

Как объяснял Д.Москаль, Коцюбинский поселковый совет вопреки требованиям законодательства передал гражданам в собственность более 70 га Беличанского леса и дал разрешение на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков для жилищного строительства общей площадью более 75 га. Вместе с тем Коцюбинский поселковый совет направил обращение в Киевсовет о согласовании проекта землеустройства относительно установления и изменения границ поселка Коцюбинское, и, в частности, предлагает увеличить территорию почти на 4 тыс га за счет земель Святошинского лесопаркового хозяйства, которое расположено на территории Киева.

2 марта Президент Украины Виктор Янукович поручил председателю Киевской горгосадминистрации Александру Попову и председателю Киевской облгосадминистрации Анатолию Присяжнюку принять необходимые меры для сохранения природного комплекса «Беличанский лес».

На заседании сессии Киевсовета 15 марта депутаты также приняли обращение к Президенту Украины и Верховной Рады с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг поселка Коцюбинское Киевской области, и рассмотреть предложение о присоединении поселка, как территориальной единицы, к столице Украины.