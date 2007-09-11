Янукович заявляет об ухудшении визового и торгового режима ЕС с Украиной

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует ухудшение визового и торгового режима Европейского Союза с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы видим, что внедряется система, которая ухудшает ситуацию для наших товаропроизводителей на европейских рынках. Мы видим, что открыты новые антидемпинговые дела в Евросоюзе, повышаются таможенные платежи на нашу продукцию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства поручил Министерству иностранных дел и Министерству экономики проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий доклад, согласованный со всеми министерствами и ведомствами, до дня проведения саммита Украина-ЕС в Киеве 14 сентября.

«Мы не хотели бы, чтобы подготовка нового десятилетнего соглашения с ЕС проходила на фоне ухудшения ситуации по некоторым направлениям в отношениях с Евросоюзом», - пояснил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил неудовлетворенность ужесточением визового режима для граждан Украины. «На наш взгляд, он является достаточно жестоким и вынуждает наших людей стоять в очередях под посольствами. Нам нужно посмотреть на этот вопрос и высказать свою точку зрения по тем недостаткам, которые сегодня существуют в отношениях с Евросоюзом», - считает премьер-министр.

Глава правительства также считает целесообразным поднять все проблемные вопросы на саммите Украина-ЕС.