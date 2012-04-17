Турчинов предлагает Кличко стать кандидатом от оппозиции в мэры Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя заявление лидера «УДАРа» Виталия Кличко о том, что его политическая сила уже согласовала 70 кандидатов по мажоритарным округам.

А.Турчинов напомнил, что еще несколько недель назад КСД обращался к В.Кличко с предложением согласовать кандидатов-мажоритарников. «К сожалению, мы такой информации и таких предложений пока еще не получали. Я буду рад, если сегодня-завтра такую информацию от этой политической силы предоставят», - сказал он.

При этом А.Турчинов отметил, что речь может идти не только о согласованных кандидатах-мажоритарниках от оппозиции, но и относительно единой кандидатуры на должность мэра Киева. «Я также хотел бы, чтобы это произошло, и считаю, что для этого есть все основания», - добавил он.