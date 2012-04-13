У Власенко - вся надежда на немецких врачей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом он сказал журналистам во время брифинга под стенами Качановской колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко.

По словам С.Власенко, сегодня немецкие врачи, которые осматривали его подзащитную и ставили ей диагноз, должны оценить харьковскую Центральную клиническую больницу №5 «Укрзализныци», чтобы сделать заключение, возможно ли там выполнить все их рекомендации по лечению Ю.Тимошенко, а затем встретиться с ней.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если немецкие врачи признают условия в харьковской больнице не соответствующими их рекомендациям, С.Власенко высказал мнение, что в такой ситуации они должны сами определить, какая специализированная клиника подойдет для лечения Ю.Тимошенко.

Говоря о состоянии ее здоровья, С.Власенко отметил, что улучшения нет, ведь все это время Ю.Тимошенко не получает никакого лечения.

С.Власенко также подчеркнул, что лидер «Батькивщины» неоднократно отмечала, что не требует никаких специальных условий лечения, а ожидает лишь выполнения рекомендаций немецких врачей и в части выбора больницы – это должна быть специализированная клиника, и в части того, что лечение должно проводиться независимыми медиками, а не теми, которые еще недавно говорили, что Ю.Тимошенко абсолютно здорова.