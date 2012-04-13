Мартынюк распустил депутатов
13:31, 13 апреля 2012Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
|Адам Мартынюк объявил, что заседание ВР закрыто
Он отметил, что в понедельник, 23 апреля, заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента не будет проводиться, поскольку на той пленарной недели парламент будет работать в соответствии с повесткой дня на текущую неделю. То есть депутаты будут рассматривать вопросы, которые не успели рассмотреть на этой неделе в связи с рассмотрением во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса.
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