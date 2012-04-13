Мартынюк распустил депутатов

13:31, 13 апреля 2012
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. 

Адам Мартинюк
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель спикера Адам Мартынюк, который председательствовал на заседании, напомнил, что следующее заседание парламента состоится 24 апреля.

Он отметил, что в понедельник, 23 апреля, заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента не будет проводиться, поскольку на той пленарной недели парламент будет работать в соответствии с повесткой дня на текущую неделю. То есть депутаты будут рассматривать вопросы, которые не успели рассмотреть на этой неделе в связи с рассмотрением во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса.

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