Мартынюк распустил депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель спикера Адам Мартынюк, который председательствовал на заседании, напомнил, что следующее заседание парламента состоится 24 апреля.

Он отметил, что в понедельник, 23 апреля, заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента не будет проводиться, поскольку на той пленарной недели парламент будет работать в соответствии с повесткой дня на текущую неделю. То есть депутаты будут рассматривать вопросы, которые не успели рассмотреть на этой неделе в связи с рассмотрением во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса.