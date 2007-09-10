Загородний открыл главный секрет СДПУ(о)

"Представитель социал-демократов должен принять участие в следующих президентских выборах", - так считает председатель СДПУ(о) Юрий Загородний. Политик утверждает, что идет ежедневная кропотливая подготовительная работа ради возвращения партии в политическое пространство Украины.

В интервью УНИАН политик заявил: "После того, как съезд партии определил курс на объединение и принял обращение ко всем политическим силам, мы официально обратились к целому ряду руководителей партий, которые стоят на левых и левоцентристских позициях".

"Мы должны садиться за стол переговоров и объединяться. У меня была встреча с руководителями Всеукраинской партии трудящихся, я встречался с Николаем Федоровичем Песоцким («Народно-трудовой союз»), раньше я имел встречи с Юрием Алексеевичем Буздуганом", - сказал Загородний.

Отвечая на вопрос "Кто сейчас главный “акционер” в СДПУ(о) при принятии важных решений?", председатель партии сказал: "Открою главный секрет СДПУ(о): мы всегда принимали решение коллективно. Вы можете спросить кого-либо из членов политбюро, они скажут: решения принимались коллективно, а порой после острых дискуссий. Но когда решение принималось, то оно должно было выполняться всеми. Большая заслуга Медведчука в том, что он никогда и никому не навязывал свой взгляд".

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