Партия регионов советует Луценко заглянуть в календарь

Пресс-служба Партии регионов опровергает информацию о том, что сегодня на канале УТ-1 якобы состоятся политические дебаты между Юрием Луценко и Раисой Богатыревой.

"Чтобы прояснить ситуацию для СМИ и предупредить дальнейшую путаницу в числах, которую вносит своими комментариями Юрий Луценко, сообщаем, что теледебаты между Партией регионов и Блоком «НУ-НС» на Первом национальном телеканале назначены на 24 сентября 2007 года.

Юрию Луценко же рекомендуем почаще заглядывать в календарь, не пытаться делать «сенсаций» на пустом месте и не прибегать к мелким провокациям, используя для этого СМИ", - идет речь в сообщении пресс-службы Партии регионов.

В подтверждение своего заявления пресс-служба предоставляет сканированную копию официального приглашения Первого национального телеканала.