Луценко планирует завтра провести теледебаты с Богатырёвой

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО планирует завтра провести теледебаты с одним из лидеров Партии регионов Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня не пресс-конференции в городе Залещики Тернопольской области.

В частности, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, по имеющейся у него информации Партия регионов согласилась на его предложение и готова завтра в эфире телеканала УТ-1 провести дебаты.

По словам лидера НУ-НС, он соглашается провести дебаты, несмотря на то, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отказался принимать в них участие. Впрочем, вместо него готовность к диалогу выразила Р.БОГАТЫРЁВА.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, он намерен во время дебатов затронуть не только темы, которые касаются назревших в обществе социальных проблем, но и темы, которые опять начала использовать Партия регионов, выразив намерение провести референдум по вопросам предоставления русскому языку статуса государственного и вступления Украины в НАТО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он намерен убедить политических оппонентов о недопустимости использования тем, которые могут привести опять к разделению Украины на Восток и Запад, «своих и чужих».