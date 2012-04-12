Симоненко напишет в Генпрокуратуру запрос на Саламатина

Лидер КПУ Петр Симоненко обещает подать запрос в Генпрокуратуру относительно факта получения украинского гражданства министром обороны Дмитрием Саламатиным как раз перед избранием его депутатом.

Об этом лидер КПУ заявил в эфире телеканала ТВі.

Отвечая на вопрос, готов ли он подать соответствующий запрос в Генпрокуратуру, Симоненко ответил утвердительно: "Сразу отвечаю, что да. Я однозначно утверждаю, что должно быть все по закону".

В то же время он заявил, что народный депутат Роман Зварич имеет американское гражданство: "Но обратите внимание, а Зварич у нас - гражданин Соединенных Штатов Америки с мандатом народного депутата". "Давайте последовательно пройдем", - прибавил он.

В среду стало известно, что Саламатин получил гражданство Украины только в 2005 году.