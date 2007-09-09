Мороз: Партия регионов точно такая же, как «Наша Украина» и БЮТ

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ прогнозирует, что в Верховную Раду придут те же политические силы, но будет меньше депутатов от БЮТ и «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По словам А.МОРОЗА, деление политических сил изменится, хоть и придут те же политические партии и блоки, «но там будет меньше представителей «Нашей Украины» и БЮТ».

Отвечая на вопрос, что разделяет и что объединяет Партию регионов и Социалистическую партию, А.МОРОЗ отметил, что «Партия регионов точно такая же, как и партия «Наша Украина» и БЮТ». По его словам, «это политическое оформление бизнесовых структур».

Объединяет же Партию регионов и СПУ то, что их рядах есть бизнесмены производственно-аграрного направления, которые создают рабочие места, пополняют бюджет, сказал А.МОРОЗ.

В то же время он отметил, что «у Юлии ТИМОШЕНКО капитал в основном спекулятивный, и он не дает решения тех вопросов, которые беспокоят общество, потому нам естественнее быть в такой (с Партией регионов – УНИАН) коалиции».

Хотя, добавил он, «разумеется, что было бы лучше быть в коалиции социалистов и еще одной Социалистической партии».