Депутаты требуют от Киселева не дискредитировать Тимошенко

Об этом сказано в письме председателя комитета Юрия Стеця и членов комитета Виктора Уколова, Александра Абдуллина, Елены Кондратюк и Андрея Шевченко. Текст письма передан УНИАН пресс-службой партии «Батькивщина».

«Мы, члены Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, обращаемся с открытым письмом к автору и ведущему программы «Большая политика с Евгением Киселевым». В пятницу, 6 апреля, главным гостем Вашей программы в течение часа чистого эфирного времени был первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Вынося за рамки уровень порядочности и нравственности этого человека, отметим, что в эфире Вашей программы из уст Кузьмина прозвучали серьезные обвинения в сторону лидера оппозиции Юлии Тимошенко. В частности, было заявлено о возможной причастности Юлии Тимошенко к двум убийствам и ее связей с бандой киллеров. Традиционно для чиновников ГПУ Кузьмин не привел ни одного факта в поддержку своих ужасных гипотез», - отметили депутаты.

В связи с этим они просят Е.Киселёва с целью обеспечения баланса мнений пригласить на программу адвоката Ю.Тимошенко С.Власенко.

«Господин Киселёв, многие годы миллионы телезрителей знали и уважали Вас как настоящего специалиста, для которого главным принципом в профессии было неуклонное соблюдение свободы слова. Хотим напомнить, что обеспечение баланса мнений является ключевым стандартом настоящей свободной журналистики. Поскольку Юлия Тимошенко по понятным причинам не сможет дать ответ господину Кузьмину в прямом эфире, мы, как зрители Вашей программы, надеемся увидеть в следующем выпуске «Большой политики» адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко, который бы смог предоставить адекватные пояснения в ответ на голословные обвинения Рената Кузьмина», - говорится в обращении членов парламентского комитета.

По их убеждению, таким образом Е.Киселёв обеспечит соблюдение баланса в программе «Большая политика» и оградит себя от упреков в сознательном нарушении принципа свободы слова.