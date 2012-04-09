Харьковские медики так обижены на Тимошенко, что аж написали в Евросуд

Медики Харьковской области расценивают отказ экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко лечиться в отечественном медицинском заведении как недальновидность и пренебрежение своим здоровьем.

Соответствующее обращение 20 медицинских специалистов Харьковской области сегодня было направлено вице-премьер-министру – министру здравоохранения Раисе Богатыревой, министру иностранных дел Константину Грищенко, Европейскому суду по правам человека и самой Ю.Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова.

«Отказ от лечения в отечественной клинике мы, люди достаточно далекие от политических интриг и борьбы, расцениваем как недальновидность, пренебрежение своим здоровьем, как желание перенести свою болезнь на другое поле, при этом забывая, что пахать на этом поле, как говорят, тащить плуг, может только здоровый человек», - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Медики выражают обеспокоенность состоянием здоровья Ю.Тимошенко и готовы оказать ей эффективную медицинскую помощь.

Они отмечают, что в Харькове имеется достаточная материально-техническая база для лечения экс-премьера.

При этом врачи выражают готовность принять помощь иностранных специалистов.

Медики отмечают, что обратиться к общественности их побудила «обида, которую, сознательно или бессознательно, наносит отечественной медицинской общественности Юлия Тимошенко».

Они заверили, что центральная клиническая больница «Укрзализныци» в Харькове, где предложено проходить лечение Ю.Тимошенко, отвечает всем международным стандартам.

На пресс-конференции член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины Владимир Лесовой сообщил, что к харьковским медикам с идеей написать такое письмо обратилась инициативная группа, однако ни один из медиков, которые принимали участие в пресс-конференции, не ответил, кто входил в эту инициативную группу.

Член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины Елена Гречанина подчеркнула, что медицинскую помощь Ю.Тимошенко необходимо оказать безотлагательно. «Время идет, болезнь прогрессирует, и нужно лечиться. Чем больше пройдет времени, тем тяжелее будет лечиться», - сказала она.

Главный врач городской больницы № 13 Алла Бобелько отметила, что харьковские медики далеки от политики и готовы оказать необходимую помощь какому-либо пациенту. «Думать, что харьковские медики не смогут сделать то, что делают в Европе, неправильно», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от созданных для нее специальных условий в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Перед этим, 4 апреля, первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного заведения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Р.Моисеенко отметила, что экс-премьер определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзализныци» после того, как это заведение оценят немецкие медики, которые проводили ее осмотр, и после консультаций с защитниками.

4 апреля МИД пригласило в Украину немецких врачей оценить медзаведение, куда планируется направить Ю.Тимошенко.

5 апреля Министерство иностранных дел получило подтверждение, что немецкие врачи смогут на будущей неделе приехать в Украину.