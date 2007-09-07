Литвин: политику пытаются формировать те, кого я называю ”власовцы и полицаи”

Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады ІV созыва Владимир ЛИТВИН выступает за отмену выборов по партийным спискам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

По словам В.ЛИТВИНА, одна из первых задач, которую нужно выполнить, это “отмена выборов по партийным спискам и переход к избранию депутатов в округах”.

Также он считает, что к первым шагам в следующем парламенте нужно отнести принятие таких необходимых законопроектов, как, в частности, об оплате труда, себестоимости продукции, возврате вкладов и о фонде оплаты по детям.

В.ЛИТВИН пообещал навести порядок в парламенте. «Я знаю, что для этого нужно сделать. Верховная Рада будет Верховной Радой. Она начнет представлять интересы людей”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Сегодня же, по его словам, “мы имеем дикую ситуацию: люди выбрали своих представителей и этих представителей ненавидят лютой ненавистью».

Лидер Блока Литвина считает, что Верховная Рада V созыва формировалась на основе предательства. «Пытаются формировать политику люди, которых я называю власовцы и полицаи от украинской политики, это сплошные перебежчики”, - сказал он.

“Я могу рассказать, как формировали коалицию – собрались и разделили должности. Оказалось мало, ввели дополнительную должность вице-премьера, оказалось мало, создали только в этом полугодии дополнительно 6 министерств, оказалось мало, ввели дополнительно 59 должностей заместителей министров», - отметил В.ЛИТВИН.

“Если людей устраивают сегодняшние цены и сегодняшняя ситуация, то пусть голосуют за те партии, которые есть сегодня. Хочу сказать, когда я был в парламенте, мы не допустили поднятия тарифов и обвала цен на продукты питания, как сейчас. Люди все это понимают», - сказал В.ЛИТВИН.