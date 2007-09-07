Янукович дал поручение найти ”нормального хозяйственного мужика или женщину”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ критикует владельцев корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» за неучастие предприятия корпорации - Днепровского металлургического комбината в жизнедеятельности Днепродзержинска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Днепропетровске на совещании по вопросам развития Днепропетровской области.

«Я сегодня посетил Днепродзержинск, который очень похож на мой родной город Енакиево. Но Днепродзержинск показался мне беспризорным, покинутым городом», - отметил премьер-министр.

По его словам, все в Днепродзержинске «заросло паутиной и плесенью».

В.ЯНУКОВИЧ спросил с трибуны, почему Днепровский металлургический комбинат - как базосоздающее предприятие Днепродзержинска - не принимает участия в жизни города. Премьер-министр также дал поручение временно исполняющему обязанности председателя Днепропетровской ОГА Виктору БОНДАРЮ вместе с руководителем областного совета Юрием ВИЛКУЛОМ «найти мэра для Днепродзержинска - нормального хозяйственного мужика или женщину».

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что к этой работе он собирается подключить министра региональной политики Владимира ЯЦУБУ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он поручает В.ЯЦУБЕ взять под патронат Днепропетровскую область, в частности, в решении конкретных региональных проектов.

*** Бывший городской председатель Днепродзержинска Олег ЗАХОРОЛЬСКИЙ подал в отставку по собственному желанию в мае 2007 года. С того времени город остается без мэра. Рассмотрение вопроса о назначении новых выборов городского председателя еще не назначено.