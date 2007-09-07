Ющенко поручил Кабмину подготовить проект директив на газовые переговоры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом поручил Кабинету Министров обеспечить подготовку и подать до 15 сентября 2007 года на утверждение проект директив на переговоры в 2008 году по вопросам поставки на территорию Украины природного газа, транзита территорией Украины и хранения природного газа, который поступил с территории других государств и предназначен для потребителей за пределами Украины.

Текст соответствующего указа Президента (№842/2007 от 7 сентября т.г.), опубликованном на официальном сайте Главы государства.

Вместе с тем, Президент поручил Кабмину обеспечить участие представителей Министерства иностранных дел Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в переговорах.

Также Президент установил, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам позиции украинской стороны на переговорах выступают премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, к функциональным полномочиям которого относятся вопросы топливно-энергетического комплекса, министр иностранных дел Украины, министр топлива и энергетики Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Также Президент утвердил Рекомендации относительно разработки директив на "газовые" переговоры в 2008 году и на среднесрочную перспективу (дополнение №1, тайно).

В документе отмечается, что такие меры приняты с целью создания условий для стабильного функционирования и развития рынка природного газа, обеспечения энергетической безопасности государства и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и статьи 8 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.