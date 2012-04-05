Круглый стол "Общественный надзор в сфере госзакупок"

В среду, 11 апреля, в столичной гостинице “Киев” (ул. Грушевского, 26/1), состоится круглый стол “Общественный надзор в сфере государственных закупок: тенденции в современной практике и Украина”, организованный проектом USAID ЛИНК.

Начало круглого стола - в 14:00, регистрация - в 13:30.

Цель круглого стола – обсудить роль гражданского общества в содействии эффективным государственным закупкам в Украине и определить, каким образом эту роль гражданского общества можно предусмотреть в Стратегии развития системы государственных закупок.

Принять участие в работе круглого стола приглашены представители организаций гражданского общества и других неправительственных организаций, правительственных чиновников, других заинтересованных лиц.

Для обсуждения предложены такие вопросы:

Стратегия развития системы государственных закупок в Украине.

Результаты общественного мониторинга государственных закупок – как можно использовать эти результаты?

Примеры общественного надзора за государственными закупками в других странах.

Недавний опыт общественного надзора за государственными закупками в секторе здравоохранения.

Координация с другими общественными инициативами (охрана окружающей среды, энергоэффективность, развитие малого бизнеса и тому подобное).

Стратегия как возможность развития общественного мониторинга государственных закупок.

Контакты для аккредитации представителей СМИ:

Тел: (044) 425-47-47.

Эл. почта procure@linc.com.ua

*** Проект Агентства США по международному развитию (USAID) "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность" (ЛИНК) является специализированным проектом в сфере экономического развития, который имеет целью усилить конкурентоспособность регионов и территорий через усовершенствование регуляции предпринимательской деятельности, повышение производительности предприятий, увеличение стратегических инвестиций со стороны инновационно-ориентированных фирм, укрепление отраслевой кооперации, эффективный рынок земли и усовершенствования национального законодательства в поддержку этих составляющих частей усиления конкурентоспособности. Работа проекта сосредоточена на создании и внедрении стратегических планов повышения конкурентоспособности в экономических регионах по всей стране, содействии развитию конкретных региональных секторов промышленности, которые имеют большую вероятность достижения успеха, и реформировании законодательной базы для обеспечения беспрепятственной торговли, рациональных государственных закупок, земельной реформы и регуляторной эффективности.

Уже почти пятьдесят лет – через Агентство США по международному развитию (USAID) – американский народ оказывает экономическую и гуманитарную помощь разным странам мира. В Украине поддержка со стороны USAID сосредоточена на трех направлениях: здравоохранение и социальные превращения, экономический рост, а также демократия и управление. Начиная с 1992 года, USAID предоставил техническую и гуманитарную помощь Украине на сумму 1,6 млрд. долларов. Дополнительную информацию о программах USAID в Украине можно получить в отделе связей с общественностью USAID по телефону: +38 (044) 492-7101 или на сайте проекта.