Тимошенко советует Чорновилу завязать с наркотиками

Пресс-служба БЮТ отреагировала на заявлениеТараса ЧОРНОВИЛА о том, что у него есть "старые хорошие друзья" в лагере БЮТ, от которых он получает информацию:

"Сегодня один из «спикеров» Партии регионов, комментируя собственные галлюцинации относительно каких-то «провокаций БЮТ», сообщил, что он имеет «своих людей» в штабе Блока Юлии ТИМОШЕНКО. И они, эти люди, якобы ему что-то систематически сообщают по телефону.

Отметим, что это уже не первый раз, когда указанный персонаж слышит какие-то голоса. Учитывая это, мы сообщаем, что к голосам, которые слышатся Тарасу из телефонной трубки или просто из воздуха, штаб Блока Юлии ТИМОШЕНКО не имеет никакого отношения. Очевидно, причина появления такого феномена кроется в чем-то другом.

Поэтому хочется дать совет народному депутату от ПР. Тарас, если в твоей жизни все прекрасно, жизнь улучшается, рейтинг родной политической силы стремительно растет, а из собственного мобильного телефона периодически слышатся бодрые голоса, у тебя лишь один выход - СКАЖИ НАРКОТИКАМ - «НЕТ!», - отмечается в сообщении пресс-службы БЮТ.