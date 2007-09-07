У Чорновила есть шпионы в блоке Тимошенко

Депутат Верховной Рады 5 созыва Тарас Чорновил заявляет, что еще несколько недель назад знал о планах Блока Юлии Тимошенко совершить в Донецкой области провокацию с нападением на активистов БЮТ. Об этом Т. Чорновил сказал сегодня на пресс-конференции в штабе Партии регионов в Донецке.

"Приблизительно три недели назад поступили материалы о том, что в Донецкой области Блоком Юлии Тимошенко готовятся определенные провокации. Причем, описание этих провокаций, по тем данным, которые нам пришли, было достаточно точно. Эта провокация готовилась приблизительно месяц назад, на нее была выписана смета, в которой также был пукт "оплата потерпевшим", - рассказал Т. Чорновил.

При этом он подчеркнул, что эта провокация должна была показать, как "донецкие бандиты бьют передовую украинскую молодежь".

На вопрос журналистов, может ли Т. Чорновил назвать сумму, которая указувалась в названной им "смете", он ответил: "Я не могу назвать сумму, мне продиктовали эту информацию по телефону мои хорошие друзья, которые сегодня в Блоке Юлии Тимошенко не на самих высоких постах, но мои старые хорошие друзья. Когда-то мы вместе принимали активное участие в акциях оппозиции "Украина без Кучмы". Они сами оказались не в своей тарелке, и потому иногда оттуда я получаю информацию".

"Они мне процитировали отдельные пункты документа. Эти люди мне неправду бы не сказали. О сумме я не спрашивал", - добавил Т. Чорновил.

Далее он сообщил, что после того, как он обнародовал "провокационные" планы БЮТ, последовала резкая реакция БЮТ, и он понял, что это не фальшивка. Он также добавил, что в подтверждение того, что провокация со стороны БЮТ была спланирована говорит тот факт, что "на определенный день был зарезервирован рабочий день Юлии Владимировны Тимошенко, и был заготовлен визит в Донецкую область".

Он также акцентировал, что "подобные провокации организовывали активисты избирательной кампании Виктора Ющенко".

На вопрос корреспондента "Острова", предполагает ли Т. Чорновил, что подобные "старые хорошие друзья" могут действовать и в лагере Партии регионов, он ответил, что "конечно, предполагаю".

"Но я думаю, что пользоваться таким способом услуг, наверное, в той среде нет большой надобности. Есть другие методы", - считает Т. Чорновил.

При этом он привел случай, когда в 2004 году он написал тезисы для выступлений кандидата в Президенты Виктора Януковича на митинге в Донецке, их набрали на компьютере в штабе Партии регионов, и только отправили в Донецк по электронной почте, как ему позвонил "один из друзей, который работал в штабе "Нашей Украины" в группе Романа Бессмертного", и сообщил, что текст, только что написанный Черноволом, уже у них, и они думают, не "выбросить" ли его на "Украинскую правду".

"Система съема информации с электронных систем через систему спутников, плюс снятие с телефонов мобильных и других систем отработана очень хорошо", - сказал Т. Чорновил.

По его словам, в Украине "гуляют" две системы прослушивания, которые в свое время были закуплены за границей, и эти системы "сидят" в одном штабе, а все остальные, которые "официально переданы в СБУ", работают на "другой штаб".

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