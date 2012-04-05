Пенсионер из Макеевки выдвинул обвинения власти и милиции

В Донецке пенсионер-инвалид 1-й группы Николай Павлов, участник протестного митинга 2 апреля у стен областной прокуратуры, обвиняет милицию в том, что сейчас находится в больнице и теперь ему снова опять нужна операция на сердце.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он вчера сообщил журналистам, которые пришли к нему в больнице.

Н.Павлов рассказал, что он перенес 5 операций на сердце, у него на сердце стоит кардиостимулятор. На митинг он приехал из Макеевки, чтобы поддержать общественников, выступающих против грабительского повышения тарифов на ЖКХ, за возвращение сберегательных вкладов и против прокурорского, а также судейского произвола в области.

«Я приехал на митинг из Макеевки... Когда наши хотели установить палатку, набежал ОМОН, или кто они там…. Они молодые, их нагнали…Швырнули меня в сторону, а я на костылях, они же видят, что я на костылях… Я упал, хорошо ударился, - рассказал о событиях 2 апреля Н.Павлов. - Мне вызвали скорую помощь, врачи оказали мне медицинскую помощь и увезли в кардиологию. Сейчас я нахожусь в кардиологии…».

По словам инвалида, теперь ему «опять нужна операция, потому что пульс опять будет понижаться, а это уже, как говорится, смертельный исход».

В том, что он попал в больницу, Н.Павлов обвиняет милицию и ту власть, которая ее толкает сегодня на протестующих и недовольных стариков.

«Что же это за власть у нас, фашистская такая, я не знаю, в какой еще стране можно нападать на стариков, на инвалидов… В Европе они бы уже сами ушли в отставку, а у нас беспредел, все не по закону, а по понятиям…. Они ненавидят нас как людей, хотят из нас рабов сделать», - с горечью говорит пенсионер. И при этом добавляет: «Да что же это за страна, где на инвалидов, на стариков нападают беспомощных?... И это будет, пока народ не восстанет, потому что терпение уже кончается».

Комментируя сегодня корреспонденту УНИАН инцидент, который произошел на митинге 2 апреля у стен прокуратуры, руководитель пресс-службы Донецкого городского отдела милиции Ольга Почкалова сказала, что милиция там только охраняла общественный порядок. «Сотрудники милиции ничего там неправомерного не делали, а наоборот - охраняли общественный порядок. Мужчина, которого «скорая» забирала, у него нарушение работы кардиостимулятора, но это никак не связано с какими-либо физическими действиями», - заявила О.Почкалова.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Донецке во время протестного митинга у стен областной прокуратуры после вмешательства милиции пенсионера-инвалида, одного из участников акции, увезла карета скорой медицинской помощи.

Митинг, который собрал около 200 участников, был организован Донецкой областной общественной организацией «Союз обманутых вкладчиков». По словам организаторов акции, целью митинга было, прежде всего, «показать власти, что народ не будет молчать, это протест против преступной, антинародной политики чиновников, которые издеваются и грабят народ». Митингующие намеревались закончить акцию установкой палатки. Но со стороны областной прокуратуры вышла спецрота городского отдела милиции - 8 человек, одетых в черную форму, снаряженные дубинками, и ринулась напролом в толпу митингующих, в основном людей преклонного возраста. Пенсионеры стали кричать «Геть!» и не давали милиционерам беспрепятственно пройти на место установки палатки. В потасовке старики стали падать на асфальт, а одному пожилому инвалиду на костылях пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Тогда те участники митинга, которые должны были установить палатку, стали отходить в сторону, чтобы обезопасить стариков от милиции. Правоохранители также вышли из толпы и стали сопровождать тех митингующих, в руках у которых оказалась свернутая палатка.

На вопрос УНИАН, какова цель присутствия на митинге спецроты милиции, правоохранители ответили: «Нам поставлена задача не дать установить палатку перед прокуратурой, так как это запретил суд». Больше ничего милиционеры добавить не могли и на возражения не реагировали.