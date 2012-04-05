Попов требует, чтобы чиновники были более внимательными

Глава госадминистрации требует от подчиненных внимательнее относиться к проблемам жителей города. Об этом он заявил сегодня во время встречи руководства Киевской городской государственной администрации с правлением Общественного совета при КГГА. В то же время Александр Попов призвал общественность занимать более активную позицию в решении вопросов жизнедеятельности города, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы очень серьезно, осторожно, но решительно относимся к наведению порядка и реализации программ реформирования в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, здравоохранение. Все это связано с интересами киевлян и поэтому мы хотели бы вести с Киевскими общественными организациями откровенный диалог, во избежание ошибок и достичь максимально позитивного результата за сжатый срок», – отметил Александр Попов.

По словам председателя КГГА, в настоящее время столичной властью настроена более эффективная коммуникация с гражданами, активистами, общественными организациями. В частности, эффективнее работает Call-центр, расширена практика встреч руководства города с гражданами. Принципиальные и важные для столицы решения разрабатываются при непосредственном участии киевлян.

Так, в принятую Киевсоветом Стратегии развития Киева до 2025 года вошло свыше трех тысяч предложений жителей города. При участии медиков-практиков и пациентов формируется Столичный стандарт здоровья. Педагоги, школьники и родители дорабатывают Столичный стандарт образования. Однако, по словам Александра Попова даже самые лучшие инициативы общественности нередко наталкиваются на бюрократические преграды. А система городской власти нуждается в упрощении и обстоятельной реформе.

«К сожалению, не все должностные лица поняли необходимость сотрудничества с киевлянами. Остались отделы и даже управления, сотрудники которых прячутся от общества за закрытыми дверями. Ситуацию нужно менять. Это мое жесткое требование – наладить постоянную коммуникацию с киевлянами, постоянно вовлекать Общественный совет в процесс подготовки всех важных для города решений», – подчеркнул глава КГГА.