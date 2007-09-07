Симоненко утверждает, что оранжевые и бело-синие договариваются у него за спиной

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО утверждает, что представители блока “Наша Украина – Народная самооборона” ведут переговоры с Партией регионов о создании широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 6 сентября во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении, комментируя заявление председателя Политсовета Вячеслава КИРИЛЕНКО о том, что соглашение о создании НС-НУ запрещает формирование коалиции с Партией регионов.

В частности, как сказал лидер Компартии, представители "помаранчевой” команды заявляют о невозможности для НС-НУ формировать коалицию с Партией регионов, но, в то же время, ведут переговоры о создании такой коалиции.

Он призвал воспринимать эти процессы как отвлекающий маневр.

"В.ЮЩЕНКО не скрывал, что вел такие переговоры с Ринатом АХМЕТОВЫМ и таким образом заложил основы для дальнейшего сотрудничества между Партией регионов и "Нашей Украиной", - отметил лидер КПУ.

Он также заявил, что Украина уже и так много потеряла из-за непринципиальности и непоследовательности "регионалов", когда решались вопросы Универсала, включения "помаранчевых" кандидатов в состав Кабмина и других вопросов.

"Будут и ведутся такие переговоры. К сожалению, интересы капитала часто совпадают. Чем закончится это? Закончится для нас с вами плохо, потому что, согласно классической практике и теории, когда объединяется компрадорский капитал, проигрывает национальный. Компрадорский капитал имеет внешние факторы поддержки и влияния - это В.ЮЩЕНКО и его помаранчевая команда, а национальный капитал - это наши фабрики и предприятия, и он будет находиться под дополнительным обстрелом с точки зрения геополитики. Вот в чем очередная угроза, и я об этом "регионалам" говорил", - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также напомнил свое предложение создать красно-синюю коалицию, чтобы сделать невозможным колебание и непоследовательность, с которой, по его словам "некоторые члены фракции Партии регионов сегодня идут на выборы".