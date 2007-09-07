Партия регионов: Ющенко продемонстрировал вопиющую правовую безграмотность

Пресс-служба Партии регионов заявляет, что для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо 300 голосов народных депутатов.

Как говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном агентству УНИАН, «глава государства, Президент Виктор ЮЩЕНКО, который, по сути, должен являться гарантом Конституции, проявляет абсолютное ее незнание».

«В своем недавнем заявлении господин ЮЩЕНКО продемонстрировал поистине вопиющую правовую безграмотность, утверждая, что для одобрения законопроектов, влекущих внесение изменений в первый раздел Конституции, требуется 226 голосов народных депутатов», - отмечает пресс-служба.

Как говорится в заявлении, «на самом же деле, о чем в Основном законе сказано предельно четко, для осуществления этой процедуры необходимо 300 голосов народных избранников».

«Если бы дело обстояло действительно так, как в том пытается убедить всех нас Президент, то страна уже давно получила бы русский язык в качестве второго государственного.

Остается только сожалеть, что подобная конституционная некомпетентность Президента и его многочисленных юристов стала нормой сегодняшней украинской жизни. Нам грустно осознавать, что после подобных правовых ляпов, исходящих от главы государства и его советников, от Секретариата Президента не стоит ждать адекватной правовой оценки происходящих в стране событий», отмечает пресс-служба Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября, находясь с рабочей поездкой в Киевской области, Президент В.ЮЩЕНКО назвал “политической авантюрой” намерение Партии регионов провести референдум о статусе русского языка и вступлении Украины в НАТО.

По словам Президента, процедура внесения соответствующих законодательных изменений имеет четко выписанный в Конституции юридический механизм. В частности, В.ЮЩЕНКО напомнил, что необходимо вносить изменения в первый раздел Конституции, для этого нужно, чтобы 226 народных депутатов одобрили соответствующий законопроект, потом по нему должен предоставить заключение Конституционный Суд, и после получения заключения 300 депутатов вновь должны принять эти изменения, после чего это решение должно быть введено в действие на всеукраинском референдуме.

Президент подчеркнул, что это единственный механизм введения в действие соответствующих изменений.