Чернигов идеально подошел для съемок комедии о Сибири

Как передает корреспондент УНИАН, съемочной площадкой компания избрала территорию Черниговского троллейбусного управления. В целом, съемки будут длиться в областном центре до 6 апреля, и еще состоятся на железнодорожном вокзале и в центре города – на Красной площади.

Как объяснила исполнительный продюсер кинофильма Татьяна Смирнова, фильм украинского производства, но в планах компании – демонстрировать его в нескольких странах СНГ. Именно из-за этого к участию в киноленте пригласили известных российских актеров. В частности, в фильме снимаются Анна Семенович, Егор Бероев, Юлия Снигир, Дмитрий Нагиев и другие. В киноленте рассказывается о приключениях летчика, который накануне новогодних праздников возвращается домой в семью после длительной разлуки. В фильме будут спецэффекты и каскадерские трюки.

По словам Т.Смирновой, события киноленты разворачиваются в Сибири, и Чернигов идеально подошел для уличных съемок как условный российский город, где нет архитектуры в стиле хай-тек. Кроме того, съемки фильма уже состоялись в Киеве и Нежине. В городке на Черниговщине отсняты события, которые происходят в Заполярье.

По предварительным подсчетам, бюджет "Полярного рейса" составит до 2 млн. дол США. Планируется, что релиз фильма должен состояться в конце 2012 года. Режиссер-постановщик фильма - Сергей Чекалов, оператор-постановщик – Алишер Хамидходжаев, художник-постановщик – Сергей Гавриленков.