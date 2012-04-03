Дочь Тимошенко: немецкие врачи проинспектируют клинику «Укрзалізниці»

Дочь Юлии Тимошенко Евгения утверждает, что немецкие врачи намерены в ближайшее время посетить ее мать в Качановской колонии и проверить предложенную клинику для лечения экс-премьера.

Об этом она заявила сегодня на брифинге возле Качановской колонии, сообщили УНИАН в пресс-службе “БЮТ-Батьківщина”.

Е.Тимошенко заметила, что ее мать должна быть переведена только в специализированную клинику, которую порекомендуют немецкие врачи.

Она отметила, что согласно решению Европейского суда Ю.Тимошенко должна лечиться в специализированной больнице, и это лечение должно проводиться независимыми врачами. «Ни первое, ни второе условие Европейского суда не было выполнено Министерством здравоохранения», - сказала она, добавив, что именно поэтому сегодня немецкие врачи заявили, что они не могут оценить предложенную клинику.

«Моя мама должна быть переведена в ту клинику, которая будет рекомендована немецкими врачами», - подчеркнула дочь Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, сайт Ю.Тимошенко сообщил, что немецкие врачи, которые в составе международной медицинской комиссии принимали участие в обследовании состояния здоровья бывшего премьера, не могут оценить возможности Центральной клинической больницы "Укрзалізниці" в Харькове, в котором Министерство здравоохранения Украины планирует лечить экс-премьера, и предлагают лечить ее клинике Charite (Германия).

"В прессе сообщается о будущем переводе Ю.Тимошенко в одну из украинских больниц за пределами харьковской колонии. Университетская клиника Charite не может оценить лечения в этой клинике, поскольку она не знакома с ее условиями. Однако Charite не отказывается от своего предложения лечить пациентку в нашей клинике", - говорится в пресс-релизе, распространенном клиникой Charite.

Справка УНИАН. 14-15 февраля международная медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских врачей осмотрела Ю.Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.