МИД: Польские визы для украинцев скоро станут бесплатными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Он проинформировал, что 30 марта в Киеве состоялись переговоры на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Польши. В рамках переговоров стороны обсудили проект соглашения об отмене платы за оформление национальных виз (долгосрочные визы типа «D»). А.Дикусаров отметил, что проектом соглашения предусматривается бесплатное оформление долгосрочных виз граждан обоих государств, которые намерены находиться на территории другой стороны более трех месяцев, но не больше одного года.

«Достигнута договоренность о начале внутригосударственных процедурах, необходимых для заключения указанного соглашения уже летом», - сказал спикер.