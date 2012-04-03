Ломбардия готовит делегацию для проверки состояния здоровья Тимошенко

Региональная джунта области Ломбардия в Северной Италии намеревается направить официальную делегацию в Киев для проверки состояния здоровья Юлии Тимошенко, ускорения оказания ей медицинской помощи, оценки демократических стандартов, применяемых в этой стране, и для встречи с украинской оппозицией, пишет Алессандра Бога в газете Legno storto.

"30 марта советник области Ломбардия, член Демократической партии Карло Боргетти представил председателю местного органа исполнительной власти Роберто Формигони запрос об оказании содействия лидеру украинской демократической оппозиции Ю.Тимошенко в связи с появлением сообщений об ухудшении состояния ее здоровья в тюрьме", - цитирует статью ИноПресса.

Итальянское издание отмечает, что, «по мнению международной группы врачей, которым недавно было позволено посетить лидера украинской революции, нуждается в лечении в условиях стационара, в чей ей было отказано».

«Бесчеловечное отношение к Ю.Тимошенко уже подверглось осуждению международными организациями (в том числе, ЕС и ООН), НПО ("Врачи без границ" и Freedom House), а также всем мировым сообществом, включая США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию", - пишет автор статьи. А поскольку президент провинции Роберто Формигони настаивает на том, что Ломбардия является "одним из четырех моторов Европы" (вместе с регионом Рона-Альпы, Баден-Вюртемберг и Каталонией), и поскольку он является послом Ломбардии в мире, он не может оставаться равнодушным к судьбе Ю.Тимошенко, отмечает Legno Storto.

Справка УНИАН. Врачи берлинской клиники Charite, которые в феврале осмотрели Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, настаивают на немедленном лечении экс-премьера за пределами исправительного учреждения.

2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.

В Минздраве информировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских учреждений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.

В то же время защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко считает необходимым согласованием лечения его подзащитной в больнице “Укрзалізниці” с немецкими врачами.

Позже первый заместитель министра здравоохранения, руководитель совместной международной медицинской комиссии Раиса Мойсеенко сказала, что Ю.Тимошенко согласилась на лечение в медицинском стационаре за пределами колонии.