СМИ: Луценко могут перевести для лечения в стационар

Как передает ZN.UA Государственная пенитенциарная служба не исключает возможности обследования, а впоследствии и лечения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в стационарном учреждении. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Виктора Пшонки Маргарита Велькова.

Она напомнила, что 1 апреля медкомиссия Министерства здравоохранения обследовала экс-министра. Он, по ее словам, высказал некие пожелания относительно обследований, которые в данный момент, по информации пресс-секретаря, изучает пенитенциарная служба.

В данный момент Государственная пенитенциарная служба Украины изучает возможности относительно обеспечения этого обследования и, возможно, лечения Юрия Луценко в определенном стационарном учреждении.

Напомним, 27 февраля Печерский районный суд Киева приговорил Луценко к четырем годам лишения свободыс конфискацией имущества. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия) и частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжелые последствия) Уголовного кодекса.

Кроме того, стоит напомнить, что в отношении экс-главы МВД возбуждено еще одно уголовное дело – за нецелевое использование средств во время празднования Дня милиции во дворце «Украина»