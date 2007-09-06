Свободные и прозрачные выборы крайне важны для международной репутации Украины

Партия регионов заявляет, что свободные и прозрачные выборы исключительно важны для международной репутации Украины.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

«Свободные и прозрачные выборы исключительно важны для международной репутации Украины. В 2006 году международные наблюдатели признали наши парламентские выборы честными и справедливыми. Это стало важной вехой в истории нашей демократии, но все еще многое предстоит сделать, чтобы привести нашу практику к международным стандартам», - отмечается в заявлении.

Партия регионов считает, что использование так называемого «черного пиара» привело «к эрозии доверия общества ко всем участникам». «В «Кодексе поведения» Партия регионов заявляет о своем неприятии такой практики и выражает надежду, что другие партии не прибегнут к такой тактике. Будущее нашей страны и ее демократии более важно, чем любые краткосрочные преимущества какой-либо из сторон», - аргументируется в заявлении.

Партия регионов в очередной раз выступает за более простой порядок голосования на дому и полагает, что каждый гражданин, который может проголосовать на законных основаниях, должен иметь такую возможность. «Демократия создается благодаря участию каждого гражданина, и возможность проголосовать является самым истинным выражением демократии. В Украине насчитывается около миллиона инвалидов, которые имеют право проголосовать дома. Более 600 тысяч из них проживают в западных и центральных областях, где традиционно сильны позиции наших оппонентов. Если бы мы поставили наши узкопартийные интересы выше нашего стремления содействовать развитию демократии в Украине, мы бы заняли прямо противоположную позицию. Наша позиция основана на твердой убежденности в том, что нашим согражданам-инвалидам должна быть предоставлена возможность проголосовать, и мы будем продолжать отстаивать их право на это», - отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что Партия регионов призывает всех субъектов избирательного процесса подписать «Кодекс поведения». «Этот вопрос намного важнее любых узкопартийных интересов партий и блоков; подписание «Кодекса…» свидетельствует, что мы серьезно подходим к вопросу свободных и справедливых выборов», - отмечается в заявлении.