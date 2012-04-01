Главы МИД 70 стран обсудили дальнейшее давление на режим в Сирии

Как передает Би-Би-Си, результатом второй встречи так называемой Группы друзей Сирии стало принятие решения о создании рабочей группы, которая выработает новые санкции в отношении режима сирийского президент. Члены группы встретятся в Париже в течение ближайших двух недель.

Россия и Китай, ранее блокировавшие две резолюции Совета Безопасности ООН, направленные против Х.Асада, отвергли приглашение на "встречу друзей".

В ближайшее время Вашингтон выделит повстанцам дополнительные 12 миллионов долларов. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.В ходе встречи она выразила надежду, что более жесткие санкции вынудят Х.Асада прекратить кровопролитие в стране.

Б.Асад заявил о своем согласии на мирный план, предложенный спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном.

Однако оппозиция утверждает, что это не более чем уловка, направленная на выигрыш времени, а правительства западных и многих арабских стран воспринимают заверения сирийского президента скептично.

По данным ООН, за год восстания против режима Асада в Сирии погибло по меньшей мере 9 тысяч человек.