Янукович будет делать из Украины «коммуникатора между центрами влияния»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на научной конференции «Национальные стратегии в эпоху глобальных трансформаций», организованной Национальным институтом стратегических исследований.

«Мы должны ставить перед собой амбициозную задачу – совместить наши евроинтеграционные устремления с планами глобального партнерства, чтобы Украина могла полноценно претендовать на роль своеобразного коммуникатора между современными мировыми центрами влияния», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что, несмотря на то, что Европа переживает нелегкие времена, курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным.

В то же время глава государства высказался за усиление сотрудничества Украины с евразийскими странами, странами Тихоокеанского бассейна, быстроразвивающимися странами.

Президент подчеркнул, что Тихоокеанский бассейн является очень интересным для Украины, и такие объединения, как ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии приобретают все большее значение.

В.Янукович отметил, что за последние 2 года он имел возможность посетить ряд стран этого региона, в частности Китай, Южную Корею, Сингапур, Вьетнам. «В ходе официальных визитов, многочисленных встреч с представителями политической и бизнесовой элиты нам удалось заложить фундамент для реального сотрудничества и делового партнерства», - сказал Президент. Он заявил о возможности дальнейшего развития сотрудничества Украины с этим регионом.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Президент планирует осуществить визит в страны Персидского залива.