Янукович будет делать из Украины «коммуникатора между центрами влияния»
Президент Виктор Янукович считает, что Украина должна совмещать свои евроинтеграционные устремления с планами глобального партнерства.
|Виктор Янукович
«Мы должны ставить перед собой амбициозную задачу – совместить наши евроинтеграционные устремления с планами глобального партнерства, чтобы Украина могла полноценно претендовать на роль своеобразного коммуникатора между современными мировыми центрами влияния», - сказал В.Янукович.
Он отметил, что, несмотря на то, что Европа переживает нелегкие времена, курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным.
В то же время глава государства высказался за усиление сотрудничества Украины с евразийскими странами, странами Тихоокеанского бассейна, быстроразвивающимися странами.
Президент подчеркнул, что Тихоокеанский бассейн является очень интересным для Украины, и такие объединения, как ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии приобретают все большее значение.
В.Янукович отметил, что за последние 2 года он имел возможность посетить ряд стран этого региона, в частности Китай, Южную Корею, Сингапур, Вьетнам. «В ходе официальных визитов, многочисленных встреч с представителями политической и бизнесовой элиты нам удалось заложить фундамент для реального сотрудничества и делового партнерства», - сказал Президент. Он заявил о возможности дальнейшего развития сотрудничества Украины с этим регионом.
Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Президент планирует осуществить визит в страны Персидского залива.