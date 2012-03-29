Кернес приказал закрыть гей-клуб «Драйв»

Такое поручение в ходе заседания исполкома Харьковского горсовета дал городской голова Геннадий Кернес, сообщает «Городской дозор».

«Пусть ищут себе новое место. Чтобы я не видел гей-клубов и бани в доме культуры. Срок аренды у них закончился», – сообщил Г. Кернес. Правоохранители отмечают, что периодически проводили проверку в этом клубе, так как там совершались преступления. Мэр Харькова считает, что помещение дома культуры должно использоваться по назначению.

Справка. Ночной клуб «Драйв» находится на площади Руднева, дом 19а (остановка станции метро «Проспект имени Гагарина»). Клуб проводит закрытые гей вечеринки, приглашая артистов-травести, комик-шоу-группы. По пятницам и субботам устраиваются шоу программы с часу ночи. Пятница – день геев с десяти часов вечера и до 5.30 утра. В субботу – ночь-микс. Напомним, ранее ряд народных депутатов в Верховной Раде выступили с предложением законодательно запретить пропаганду гомосексуализма.