Турчинов: чтоб остаться у власти, Янукович и за монгольский язык проголосует

Заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает инициативу Партии регионов о проведении всеукраинского референдума по вопросам русского языка и НАТО спекулятивной и опасной предвыборной технологией.

«Эти темы - спекулятивная и опасная предвыборная технология. Именно с этой технологией они шли на выборы в 2006 году. У них было все: свое правительство, свое большинство в парламенте, полный контроль законодательного процесса. Но более чем за год, они даже не попытались рассмотреть ни одного вопроса, ни одного проекта закона, связанного с темой языка или НАТО”, - отметил А.ТУРЧИНОВ, слова которого цитирует пресс-служба БЮТ.

Более того, подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, “ЯНУКОВИЧ, чтобы получить кресло главы правительства, подписал с Президентом универсал, в котором согласился с тем, что единым государственным языком является украинский, и с тем, что Украина должна вступить в НАТО. И для интеграции в НАТО правительство ЯНУКОВИЧА действительно сделало больше, чем кто-либо другой».

А.ТУРЧИНОВ связывает инициативу о референдуме с тем, что “в Партии регионов почувствовали, как земля уходит из-под ног, и именно поэтому решили переключить внимание избирателей на тему референдума по вопросам русского языка и НАТО”.

«У них нет результатов работы, которые можно было бы предъявить обществу, поэтому они прибегли к своей старой политике «разделяй и властвуй» и поставили на повестку дня те спекулятивные темы, которые раскалывают страну и народ», - утверждает заместитель лидера БЮТ.

«Я думаю, избиратели уже поняли, - продолжил А.ТУРЧИНОВ, - что вопрос теневой приватизации государственного имущества, тотального возобновления коррупционных схем в экономике, махинаций с бюджетными средствами и т.д. для клана ЯНУКОВИЧА значительно актуальнее проблем, связанных со статусом языка или НАТО. Эти люди ради того, чтобы хотя бы еще на несколько недель удержаться у власти, готовы объявить государственным языком Украины даже монгольский, а также вступить во все военные блоки одновременно».

По словам А.ТУРЧИНОВА, «эксперты уже оценили избирательную кампанию Партии регионов как попытку копировать инициативы демократических сил».

БЮТ, инициируя всенародный референдум, сознательно избежал тех вопросов, которые раскалывают общество, “а вот Партия регионов выдвигает на повестку дня те проблемы, которые вызывают в обществе самые острые споры, сеют недоверие и раздор между разными регионами Украины», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.