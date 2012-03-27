Украина может стать первой страной, к которой применят санкции 2 экоконвенций

В этом году Украина может стать первой страной в мире, к которой применят международные санкции, предусмотренные двумя экоконвенциями: Орхусской и Эспо.

Как сообщает газета «День» (№53 от 27 марта), согласно данным исследования «В направлении надлежащего экологического управления в странах Восточного партнерства (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина)» Украина занимает третье место из шести по реализации реформ относительно должного экологического управления.

Среди самых больших проблем - ограниченный доступ общественности к экологической информации, фактическое отсутствие оценки воздействия на природную среду и так называемая «административная реформа», которая ослабила позиции Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Именно первых двух, ключевых, пунктов касаются международные конвенции.

Суть проблемы связана с принятием в декабре 2011 года закона «О регулировании градостроительной деятельности», главным следствием которого является отмена института государственной экологической экспертизы, отмечают эксперты. Раньше каждый проект строительства подлежал государственной экологической экспертизе и не мог быть реализован без ее положительного заключения.

Заместитель директора Департамента государственной экологической политики и международной деятельности Минприроды Владимир БЕЛОКОНЬ уверяет, что сейчас разрабатывают новый закон, который будет оценивать влияние на окружающую среду. «Но до 1 апреля мы не успеем, и к Украине могут быть применены санкции ООН», - предполагает чиновник.

Украину уже трижды признавали страной, нарушающей конвенцию, «регулярное невыполнение которой может закончиться для нашего государства приостановлением прав и привилегий как стороны конвенции. Прецедентов применения таких санкций к государствам-сторонам конвенции на международном уровне почти не существует, поэтому Украина может стать «пионером», - отмечает эксперт МБО «Экология-Право-Человек» Ольга МЕЛЕНЬ.

Ликвидируя институт экологической экспертизы, Украина напрямую нарушает другую международную конвенцию - Эспо, по которой нашу страну могут подвергнуть международным санкциям. В частности, этим может активно спекулировать Румыния, которая недовольна строительством и функционированием канала Дунай-Черное море на украинской части дельты Дуная, подчеркивает газета.

Орхуская конвенция устанавливает международные стандарты доступа к экологической информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, которые касаются окружающей среды.

Конвенция Эспо устанавливает необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений, которые потенциально могут иметь значительное влияние на окружающую среду, включая процедуры консультаций с соответствующими странами, на которые предложенные проекты могут иметь трансграничное влияние.