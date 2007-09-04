НУ-НС: информация об аресте главы РГА Сотникова не соответствует действительности

Киевский штаб блока «Наша Украина – Народная самооборона» протестует против «попыток политической расправы» над председателем Днепровской районной государственной администрации города Киева, членом «Нашей Украины» Александром СОТНИКОВЫМ «со стороны мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его союзников из Партии регионов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Наша Украина» в Киевсовете, сегодня следователи Генеральной прокуратуры во время совещания “ворвались в кабинет руководителя Днепровского района Киева А.СОТНИКОВА и устроили обыск сначала в его кабинете, а затем и дома у руководителя района”. В это время, информирует пресс-служба, в его помещении находились члены семьи А.СОТНИКОВА - родители, дети и внуки.

Следователи, по данным пресс-службы фракции “Наша Украина” в Киевсовете, пытались не допустить в помещение адвоката. “Работники Генпрокуратуры, – говорится в пресс-релизе, – все перевернули вверх дном, но несколькочасовой обыск завершился безрезультатно, ничего компрометирующего А.СОТНИКОВА найдено не было”. Из дома, как утверждает пресс-служба, “были вынесены визитки, блокноты и другие частные бумаги, которые не имеют никакого отношения к работе в райгосадминистрации”. На данный момент, отмечают в пресс-службе, А.СОТНИКОВ «не является ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым ни по одному уголовному делу». Однако, «не ожидая завершения обыска», по данным фракции, “руководители КГГА распространили неправдивую информацию о якобы задержании А.СОТНИКОВА”.

Блок „Наша Украина – Народная самооборона” заявляет, сказано в пресс-релизе, что “все эти незаконные действия являются новыми попытками политического давления и преследования А.СОТНИКОВА со стороны команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”. “Мэр, - говорится дальше, - уже неоднократно пытался совершить расправу над «неугодным» председателем района. Теперь команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подключила к политическим репрессиям работников подконтрольной Партии регионов Генеральной прокуратуры, которые в настоящее время лихорадочно ищут несуществующие зацепки».

Блок „Наша Украина – Народная самооборона”, передает пресс-служба фракции, обеспокоен “втягиванием силовиков в избирательную кампанию и требует немедленно прекратить преследование политических оппонентов”.