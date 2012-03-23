Якунович подписал Указ о праздновании Дня Победы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О мероприятиях в связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ подписан 22 марта 2012 года, с целью чествования подвига Украинского народа в Великой Отечественной войне и дальнейшего усиления государственной заботы о ветеранах.

Данным документом глава государства поручил Кабинету министров Украины образовать Организационный комитет по подготовке и отмечанию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, утвердить соответствующий план мероприятий.

Согласно указу, должны быть предусмотрены мероприятия по созданию надлежащих условий для жизнеобеспечения ветеранов войны, улучшения их социального и медицинского обслуживания. В установленном порядке решен вопрос по их финансированию.