Одесский губернатор заявляет, что Костусев дискредитирует Президента

Глава Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК подверг сегодня критике мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА за недостаточную открытость городских чиновников для СМИ и за высадку двух журналистов из самолета, следовавшего 1 марта рейсом Одесса-Тбилиси с официальной делегацией мэрии на борту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил на встрече с журналистами.

«Если одесские чиновники позволяют себе такую линию поведения, то тем самым они дискредитируют не только себя, но и Президента, губернатора и всю Одесскую область», - сказал Э.МАТВИЙЧУК.

Он также высказал обеспокоенность тем, что недостаточная открытость мэрии Одессы приводит к скандалам, имеющим отрицательный резонанс.

Комментируя напряженную ситуацию, возникшую между директором коммунального предприятия областного совета «Издательство «Черноморье» и трудовыми коллективами трех областных газет, председатель Одесской ОГА отметил, что ему об этом известно и в ближайшие время «директор коммунального предприятия будет уволен». «Напряженность возникла из-за чиновничьей глупости, виновник будет уволен», - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, 1 марта по настоятельному требованию мэра Одессы А.КОСТУСЕВА с борта самолета, вылетавшего с официальной делегацией Одессы по маршруту Одесса-Тбилиси, были сняты два журналиста – собкор телеканала «1+1» и корреспондент интернет-издания dumskaya.net.

По сообщению сайта dumskaya.net, приглашение осветить деятельность делегации «поступило не из мэрии, а от непосредственных организаторов официального визита делегации Одессы в Грузию – руководителей общественной инициативы «Навстречу реформам» и Генерального консульства Грузии в Одессе, ими же был оплачен перелет журналистов».

Впрочем, на следующий день А.КОСТУСЕВ заявил, что не выгонял из самолета журналистов. «Ну что вы. У меня нормальные отношения с каналом «1+1» и нет никаких конфликтов. А к тому, что пишут журналисты, я уже адаптировался», – сказал А.КОСТУСЕВ в интервью изданию «Фокус».

По словам А.КОСТУСЕВА, он даже ничего не слышал о каком-либо инциденте с журналистами на борту самолета, следовавшим по маршруту Одесса-Тбилиси.