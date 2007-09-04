Мороз открыл заседание Верховной Рады

10:06, 04 сентября 2007
Политика
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В зале присутствуют министры

Азаров, МорозОткрылась четвертая сессия Верховной Рады Украины V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия сессии принимают участие члены правительства во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ, депутаты от трех фракций коалиции – Партии регионов, КПУ и СПУ.

Кроме того, в сессионном зале присутствуют депутаты из фракций БЮТ и «Наша Украина», которые фактически перешли на сторону коалиции.

В общей сложности в зале зарегистрировались 269 народных депутатов.

 

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