Партия регионов призывает НУ-НС работать, а не заниматься демагогией

Партия регионов призывает блок «Наша Украина – Народная самооборона» работать, а не заниматься демагогией.

Об этом сказано в заявлении Партии регионов, обнародованном ее пресс-службой.

«Так, на днях один из лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил о том, что социальные предложения Партии регионов и правительства ЯНУКОВИЧА – фантастические и направлены на то, чтобы отвлечь людей от антикоррупционных инициатив Президента», - напоминает Партия регионов.

Ее удивляет, каким образом В.КИРИЛЕНКО «насчитал» 179 млрд. грн. на реализацию обязательств регионалов.

В заявлении Партии регионов указывается, что, к примеру, для обеспечения программы государственной поддержки при рождении детей, необходимо всего около 6 млрд. грн. В государственном бюджете на 2008 год на выплату пособий при рождении детей уже предусмотрено 5 млрд. 984 млн. грн. Из них: ежемесячные пособия родившимся в 2007 году составляют – 1 млрд. 435 млн. грн.; пособия на первенцев, родившихся в 2008 году, – 2 млрд. 402 млн. грн.; пособия на рождение второго ребенка - 1 млрд. 717 млн. грн.; выплаты при рождении третьего и более детей – 430 млн. грн.

«Правительство ЯНУКОВИЧА уже неоднократно доказывало свою эффективность, оно доказало всем, что способно заставить экономику работать на людей и для людей. Кабинет Министров сделал в этом году все, чтобы в 2008 году государственная казна была больше, бюджетные возможности страны были выше, опека со стороны державы была сильнее», - подчеркивается в заявлении.

В место этого, отмечает Партия регионов, оппозиционеры предлагают «сплошные политические лозунги».

Партия регионов надеется, что НУ-НС выполнит хотя бы свои обещания самоотверженно бороться с коррупцией. «Очередные антикоррупционные программы НУ-НС – всего лишь ширма, за которой нет никакой экономической программы, никаких конкретных шагов для развития страны, никаких созидательных мер», - считают в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 31 августа председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО выразил убеждение, что социальные обещания Партии регионов невозможно выполнить.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что стоимость социальных предвыборных обещаний Партии регионов достигает 179 млрд. грн. При этом он обратил внимание, что расходная часть общего бюджета на этот год составляет 142 млрд. грн., и таким образом выходит, что Партия регионов планирует больше, чем один государственный бюджет использовать на свои обещания. "Партия регионов сейчас не может выполнить инициативы, которые стоят 60 млрд., когда находится у власти, но обещает людям, что они потом, когда их опять изберут, найдут 179 млрд. грн. и выполнят свои социальные обещания”, - сказал он.