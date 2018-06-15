Съезд ПР: Янукович демонстрировал нехватку идей, Азаров возмущался журналистами

"Цвет" регионалов страны собрался под одной крышей - Партия регионов устроила в Киеве XIII съезд. От синего рябило в глазах: синий пол, синие стены, синий президиум, голубая сцена и даже темно-синие костюмы и галстуки делегатов.



Тигипко не боится конкуренции



Главная новость съезда была официально объявлена ​​еще несколько дней назад - "Сильная Украина" Тигипко должна слиться с Партией регионов.





- Не потеснят ли представители партии Тигипко верных членов ПР в общем списке? - интересуются журналисты у представителя президента в ВР Юрия Мирошниченко перед началом заседания.



- В списке Партии регионов будут лучшие, - улыбаясь, говорит Мирошниченко. - Если произойдет усиление команды - это будет, в первую очередь, в интересах наших избирателей. Вы знаете, что сама Партия регионов создавалась путем объединения пяти политических сил, и процесс присоединения продолжается. Мы не боимся честной конкуренции между собой, потому что прозрачность и конкурентность являются признаками демократии.



По залу гуляет с нетипичным для марта загаром одиозный Олег Калашников, в свое время публично наказанный ПР исключением из списка. Здоровается с коллегами-партийцами Виктор Янукович-младший. Шепчется с какой-то дамой в углу бывший глава МВД, а ныне премьер Крыма Анатолий Могилев.



- Увеличение любой партии - это плюс для ее имиджа, - убежден экс-министр. - Все понимают, те реформы которые проводит в социальной сфере Тигипко, нужны стране. Да, они тяжелые, болезненные, но они нужны.



В дверях показалась Нестор Шуфрич, который после увольнения с должности руководителя МЧС исчез из публичной жизни Украины. Журналисты даже засомневались, является ли Шуфрич членом ПР.



- Безусловно, - улыбаясь, развеивает сомнения. - Мой билет номер 777.



- А не боитесь, что после слияния с "Сильной Украины" ваш билет может стать номер 1777?



- Думаю, после объединения с партией "Сильная Украина" мы станем действительно сильнее. Это не игра слов. Сергей всегда был рядом с нами. И сегодня фактически естественно завершился тот процесс, который начался еще много лет назад. Мы всегда шли бок о бок. Вместе проходили оранжевые испытания.



- Говорят, что Тигипко может возглавить избирательный штаб ПР...



- Думаю, если Сергей возглавит штаб - это, безусловно, будет иметь положительные последствия. Если такое решение будет принято - это очень достойная кандидатура на эту должность. Сергей умеет это делать. Он талантливый организатор, он это доказывал на многих государственных должностях. И мы помним о его работе во время избирательной кампании 2004 года.



Главный газовик Юрий Бойко пытается избежать общения с прессой, но несколько слов о Тигипко все же говорит.



- Это хорошо, что у нас появляются такие мощные партнеры, как Сергей Леонидович. Он имеет рейтинг, имеет своего избирателя. И для нас это очень хорошо.



Вслед за Бойко с появляется и сам главный виновник торжества. Тигипко выглядит счастливым.



- Сегодня все о вас только и говорят, какой вы хороший, профессиональный, как вы усилите Партию регионов... - говорят ему журналисты.



- Так подольше, - смеется вице-премьер.



- С каким настроением идете на съезд?



- Абсолютно конструктивное настроение. Съезд партии "Сильная Украина" состоялся. Мы приняли решение о слиянии с ПР. Наша партия самораспустилась. Всем депутатам-нашим членам было предложено войти в ПР... Жаль. Много работы и усилий мы вкладывали в партию - более 100 тысяч членов имеет "Сильная Украина". Но я всегда относился к партии как к инструменту реализации политики... Сейчас, когда мы немного уладили ситуацию в экономике, пришло время смотреть в перспективу.



- Что будете делать как «регионал»?



- Я не боюсь никакой политической конкуренции, очень важно, чтобы в партии была соответствующая атмосфера. Чтобы, условно говоря, человек, который будет сидеть в конце зала на последнем месте, знала, что за счет своей работы на людей, на партию она может сесть впоследствии в президиуме. Используя ПР как инструмент, нужно вместе всей партией работать в первую очередь на людей.



- Главой ПР хотите стать?



- Для меня главное стать членом команды ПР и все сделать для того, чтобы сама команда была прогрессивной и конструктивной, - дипломатично съехал Тигипко.



Янукович все еще помнит, кто во всем виноват



До начала съезда остается несколько минут. В первом ряду разместились первые люди партии - с одной стороны по центру Левочкин и Клюев, возле которых примостился председатель ВР Владимир Литвин, тоже приехавший на съезд «регионалов» и спевший позже дифирамбы в их адрес с трибуны: что Народная партия "сотрудничала, сотрудничает и будет сотрудничать с ПР" и никогда за годы независимости Украины не было такого взаимопонимания между Верховной Радой, правительством и президентом. С другой стороны в первом ряду рядом сидели Богатырева, Бойко и Колесников.





Почетный председатель Партии регионов Виктор Янукович и председатель партии премьер Николай Азаров прибыли вдвоем и сразу поднялись в президиум. Делегаты встречали Януковича стоя. Потом к первым лицам подсели Тигипко, Ефремов и Рыбак. Тигипко усадили по правую руку от Януковича.



После традиционных торжеств и гимнов первое слово предоставили Януковичу.



- Поставлена ​​точка в объединении политических сил, которые сегодня стоят на позициях модернизации всех сфер жизни украинского общества, - заявил он. - Очень скоро нам придется пройти через серьезное испытание парламентскими выборами. Выборы - это всегда борьба. Но мы помним, чем заканчивается борьба без правил. Поэтому призываю вас не поддерживать политические спекуляции на проблемах, которые раскалывают общество. Наша общая задача - сохранить общественную стабильность в стране.



Далее глава государства, он же почетный председатель партии, рассказывал два года "напряженной работы" в непростых условиях, далее шло традиционное обвинение во всех грехах предшественников:



- Из-за предательского газового соглашения 2009 года наша страна балансировала на грани банкротства. Это затронуло все украинские предприятия, каждую семью. Дефолт из страшной сказки постепенно превращался в страшную перспективу. В политике - раздор и противостояние. Беспорядок в системе государственного управления. В социальной сфере - господство демагогии и безответственности. Чтобы скрыть свою бездарность, наши предшественники превратили политическую жизнь страны в бесконечную баррикадную баталию. Общество находилось в состоянии разочарования и растерянности. Государственную политику заменили пиар-кампании, скрывали бешеный расцвет коррупции... Мы остановили и раздор и безответственность. 2010 год показал, кто на что способен, - заявил Янукович под аплодисменты зала.



Интересно, сам он верил в то, что говорил...



- В адрес ПР звучит много претензий и критики, - признал он. - В обществе усиливаются сомнения в правильности наших действий. К большому сожалению, изменения происходят очень медленно. Решение внедряются с большим трудом... Прекращение политической войны, которая длилась предыдущие годы, четко проявило сущность так называемой оппозиции, ее идеологическую и политическую пустоту. Антикризисные действия и экономические реформы позволили нам стабилизировать экономику, оздоровить государственные финансы и восстановить экономический рост. За прошлый год ВВП вырос на 5,2%. Это означает, что украинская экономика росла почти на 30% быстрее общемирового показателя. По динамике роста ВВП в прошлом году мы более чем втрое превзошли показатели развитых стран... Убежден в том, что совместными усилиями мы будем постоянно улучшать жизнь людей, строить эффективную конкурентоспособную экономику.



Ну и все в таком духе...



Спич-райтеры президента, где вы? Ну вложите в уста вашего шефа хоть какие-то свежие идеи!



После Януковича выступал Азаров. Говорил на русском, который дается ему не так тяжело, как литературный украинский. Рассказывал, как в течение нескольких месяцев велись переговоры с "Сильной Украиной", как он боролся с последствиями экономического кризиса, исправлял ошибки прежней власти и проводил реформы.



- Самое главное - тяжелый этап уже позади. Период затягивания поясов закончился, - заявил он. - Наконец-то создан фундамент для реального улучшения качества жизни. Президент поставил перед правительством, пожалуй, самую ответственную и масштабную задачу за все время независимости: реализовать новую справедливую социальную политику.



Не обошел премьер и "витину тысячу", пообещав, что ее до конца текущего года получат все, кто "не воспользовался этим правом ранее".



- В дальнейшем мы ставим перед собой задачу полностью вернуть утраченные сбережения украинских граждан, - пафосно обещал Азаров, который в свое время подвергал уничтожающей критике инициативу Юлии Тимошенко частично компенсировать гражданам обесценившиеся сбережения Сбербанка.



Все словеса, пожалуй, нет смысла и перечислять...



- Сильную Украину легче строить с Партией регионов. Поэтому мы здесь с вами, - играл словам Тигипко. - Я никогда не боялся объединения и говорил своим коллегам, которые боялись потеряться в большой партии - в партии должна быть внутренняя конкуренция и дискуссия. Если партия потеряла это - она ​​не будет конкурентна и вовне. Тот, кто хочет - тот найдет себя.



Все, конечно, понимали, что стоит за этой словесной половой... Ну разве есть на свете хоть один рейтинговый политик, к которым еще не так давно принадлежал и Тигипко, который бы добровольно отказался от политических амбиций в чью-то пользу?



Делегаты единогласно приняли в свои ряды Тигипко. Азаров вручил новому однопартийцу партбилет под номером 850, ему поднесли и букет красных роз. Тигипко заодно избрали членом политсовета партии и заместителем председателя фракции ПР.



Заслужил ...



Азаров раздражался и рассказывал о «преобразованиях»



Весь процесс слияния уложился в полтора часа. Янукович уехал, делегаты медленно расходились. Азаров и Тигипко пообещали выйти к журналистам на брифинг.



Перед брифингом первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак рассказывал, с кем ведет переговоры ПР и когда ждать дальнейших слияний. Говорил, что продолжаются «вялые переговоры» с партией «Единый центр». Пока безрезультатно.



Известно, что ПР побила горшки с Балогой на почве передела Закарпатья. Балога якобы хочет много, но ему дают мало...





И с Литвиным ПР вроде бы объединяться не собирается. Кому теперь нужен Литвин?



Всего, по словам Рыбака, ПР ведет переговоры о сотрудничестве на выборах «в разных формах» с руководителями полусотни партий. Поэтому на следующем съезде «регионалов» можно ожидать новых вливаний и поглощений.



Об объединении на брифинге говорил и Азаров. Но раздражался и обильно потел.



- Процесс объединения может включать не только процесс слияния, как сегодня. Может быть политическое объединение - на выборы, - рассказывал премьер. - Мы сейчас ведем переговоры с целым рядом политических сил. Я не буду их называть, чтобы не было спекуляций. Но это будет достаточно широкое объединение. В течение ближайших двух месяцев все станет на свои места.



- Вы не боитесь, что Сергей Леонидович (Тигипко) фактически подсидит вас в кресле руководителя ПР? И что вы будете делать на пенсии и в какой стране? - поинтересовалась журналистка у Азарова, чем ужасно возмутило.



- Девушка! Неужели тебе приятно ставить такие бестактные вопросы? На бестактные вопросы я могу не отвечать. Следующий вопрос.



- Вы никогда не комментируете дом вашего сына в Австрии. Откуда у вашего сына дом в Вене? - продолжали задавать "неудобные" вопросы премьеру журналисты.



- У нас сегодня повестка определена. Если вы хотите прийти на пресс-конференцию по моим личным вопросам - я вас, наверное, приглашу, - нервничал Азаров. - Тогда вы будете задавать мне вопросы, касающиеся моей личной жизни. Но мы сегодня занимаемся политическим вопросам двух партий. Следующий вопрос.



- Правда, что Тигипко возглавит избирательный штаб ПР?



- Главное - нас с тобой столкнуть лбами, понимаешь, - возмущенно обратился к Тигипко Азаров. - Их совершенно не интересуют преобразования в стране, те проблемы, которые в стране происходят. Не получится. Два года мы работаем вместе, решаем сложные задачи, берем на себя определенные удары и за эти два года не было ни одного случая, чтобы кого-то из нас подставил. Так что не подставит и сейчас. Кто будет руководителем штаба - решит партия на том этапе, когда этот вопрос встанет. И он будет решаться исключительно из интересов дела. Когда Азарову нужно будет уйти - он уйдет, сказал Азаров о себе.



...Не знаю, кто там кого лбами сталкивал - руководителям партии власти виднее, но о каких «преобразования» в стране они говорили, осталось загадкой. Пожалуй, о свертывании демократии, свободы слова, уголовном преследовании оппозиции, подавлении предпринимательства и о перераспределении бизнеса в пользу одной семьи?



Яна Солнцева