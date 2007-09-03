Турчинов ставит Тимошенко выше, чем блок? (экспертный опрос)

В номинации “преданность лидеру партии” неоспоримое первенство эксперты отдали первой двадцатке списка БЮТ. Таковы данные экспертного опроса УНИАН десяти ведущих политологов Украины.

По мнению экспертов, безусловным лидером в этой номинации является “правая рука” лидера БЮТ – Александр Турчинов. Он получил 8,9 баллов (максимальная оценка – 10.0). В списке БЮТ “неверных” вообще не заметно: Белорус (8,3), Петрук (8,1), Курило (8,0), Волынец (8,0), Семинога (8,0), Кирильчук (8,0). Самую низкую оценку эксперты дали Пинзенику (6,1), Винскому (6,3), Томенко (6,9) и Суслову (6,9).

Также в БЮТ очень высокий “коэффициент” превышения личной преданности над идеологической последовательностью: Томенко – 6,9 и 5,9; Винский – 6,3 и 5,0; Шевченко – 7,3 и 6,6; Г.Омельченко – 7,2 и 5,9 и т.д.

В “Регионах” ситуация подобна БЮТ. Правда, такой высокой преданности лидеру, как Турчинов, не демонстрирует никто.

Преданность Литвинова оценили в 8,1 балла, Янковского – 7,8, Рыбака – 7,7, Єфремова – 7,6, Я.Табачника – 7,6.

Менее всего лояльными считают Богословскую (5,6), Васильева (5,9), Звягильского (6,0), Ахметова (!) – 6,3.

В целом превышение личной преданности над партийной верностью случается тоже нередко, но не так массово, как в БЮТ: Чорновил – 7,4 и 6,0; Богословская – 5,6 и 4,3; Шуфрич – 6,8 и 4,7 и тому подобное.

Превышение идеологической последовательности над преданностью лидеру можем отметить в Азарова (7,4 и 7,1), Ахметова (6,7 и 6,3), Колесникова (7,1 и 6,9), Богуслаева (7,0 и 6,5), Ландыка (6,5 и 6,4).

В рядах НУ–НС самым преданным своему вождю является Кириленко (8,6). Высокие показатели демонстрируют также Лиля Григорович (8,0), Ключковский (8,0), Павленко (7,9), Луценко (7,8), Герасимьюк (7,7), Гриценко (7,6), Ляпина (7,5).

Недостаточно преданными оказались О.Омельченко (4,1), Сподаренко (5,2), Арьев (5,6), Жвания (5,7).

Показательно, что лишь в НУ–НС и ПР есть люди, чья верность партийным идеалам превышает личную преданность лидеру (в БЮТ таких нет!): Гриценко – 8,0 (верность идеям партии) и 7,6 (преданность лидеру); Тарасюк – 6,6 и 6,5; Костенко – 6,3 и 6,2.

У большинства кандидатов – наоборот: преданность лидеру превышает верность идеологическим принципам. Луценко – 7,8 и 6,1; Кириленко – 8,6 и 7,8; Герасимьюк – 7,7 и 6,3; Павленко – 7,9 и 7,3 и тому подобное.

Следовательно, лидирует в номинации “преданность лидеру” БЮТ – 7,7. Дальше со значительным отрывом идут ПР (7,1) и НУ–НС (6,8).

Результаты экспертного опроса в других номинациях” публичность, самостоятельность, узнаваемость, финансовая состоятельность, верность идеям партии, чистота (нескандальность), социальная активность, интеллектуальный уровень, свежесть смотрите здесь.